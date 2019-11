Une nouvelle inattendue. Cette semaine,la Fédération Espagnole de Football a annoncé que Luis Enrique revenait aux affaires avec la sélection, décidant au passage de se séparer de Robert Moreno qui avait assuré l’intérim pendant quelques mois et avait qualifié la Roja pour l’Euro 2020. Après s’être exprimé une première fois dans un communiqué, Moreno a évoqué plus en détail sa situation un peu particulière et sur la décision de son prédécesseur/successeur de ne pas l’inclure dans son staff.

« Je ne sais pas, demandez-lui (ndrl, à Luis Enrique), a-t-il lâché après avoir haussé les épaules. Je pense que c’est mieux pour les deux parties de garder ça entre nous. Si l’autre partie le veut, laissez-la parler. Je n’ai rien à dire, parce que je pense que ce n’est bon pour personne. Et laissez-moi d’abord penser à moi. J’essaie de revenir à la normale après deux jours très tendus. Dans le communiqué, je dis tout ce que je ressens avec politesse et respect, ce qui est mon style et ce que je veux, explique-t-il par des propos relayés par Marca. Je ne vois pas l’intérêt de faire d’autres déclarations ou d’entrer, entre guillemets, dans un cirque. Je suis un footballeur professionnel et c’est ce qui m’intéresse. Je vais commencer à évaluer le nombre de projets qui me seront soumis. C’est incroyable le nombre d’appels que nous recevons en 48 heures. Je suis heureux, parce que c’est un signe que j’ai bien fait mon travail et qu’ils l’apprécient. Ce qui s’est passé n’est une situation agréable pour personne et moins pour moi. »