Cette semaine s’annonçait plutôt calme chez nos voisins espagnols. Après deux grosses victoires (7-0 face à Malte puis 5-0 contre la Roumanie), la Roja a assuré son statut de tête de série à l’Euro, montrant de belles choses sur le terrain. Mais les supporters et la presse n’ont même pas eu le temps de se réjouir qu’une nouvelle polémique allait éclater. Juste après la rencontre de lundi face à la sélection roumaine, la Fédération Espagnole de Football communiquait à Robert Moreno qu’il était démis de ses fonctions. Une décision officialisée le lendemain par le président Luis Rubiales, qui annonçait dans le même temps le retour de Luis Enrique. Un drôle de timing donc, puisque si le retour de l’ancien du Barça était attendu dans un avenir plus ou moins proche dans la mesure où le rôle de son ancien adjoint Robert Moreno était surtout d’assurer l’intérim, on attendait que ce dernier soit sur le banc de l’Espagne à l’Euro.

Lui même a été surpris de la décision visiblement, puisqu’il était en pleurs après la rencontre selon la presse espagnole, et ne s’est pas présenté en conférence de presse ni à la réunion prévue avec la direction de la fédération le lendemain. Les médias ibériques affirment qu’il s’attendait à diriger l’Espagne à l’Euro. La Fédération le lui aurait même promis. D’autres expliquent que sa relation avec Luis Enrique serait très mauvaise et que ce dernier ne voulait plus travailler avec lui, d’où son absence dans le nouveau staff. Au final, la seule chose qu’on sait dans cette histoire, c’est qu’on ne sait rien. Qui dit vrai ? Quelle version croire ? « Lundi, nous avons reçu un message de Robert Moreno dans la matinée. Je cite textuellement : il veut se mettre d’accord sur son départ et ne pas nuire au retour de Luis Enrique. Il nous dit qu’il veut se mettre d’accord sur son départ. C’est quelque chose qu’il dit publiquement », a par exemple expliqué Luis Rubiales en conférence de presse lundi.

Moreno décide de calmer le jeu

Robert Moreno lui ne s’était toujours pas exprimé. C’est désormais chose faite avec ce communiqué. « Après ce qui s’est passé ces derniers jours et l’accord trouvé le 19 novembre, je sens le besoin de publier un communiqué pour remercier tout le soutien reçu pendant ces mois et faire mes adieux en tant que sélectionneur. Après une situation extrême comme celle qu’on a vécu à Malte, j’ai dû assumer le contrôle de l’équipe de toute l’Espagne. L’objectif fixé qui était la qualification a été obtenu de façon tranquille. Mais j’aurais aimé que cette situation ne se produise pas (le décès de la fille de Luis Enrique, NDLR). On se serait quand même qualifié », a-t-il notamment expliqué.

Il n’a cependant pas voulu entrer dans un règlement de compte ou s’en prendre à la Fédération. « Parler de ces dernières heures ou de ces derniers jours ne servirait qu’à entrer dans une spirale de reproches et de justifications de chacune des parties. Je ne vais pas le faire. Je n’y vois aucun intérêt. J’ai la conscience tranquille. Je ne peux pas plaire à tout le monde, mais je vous dit sincèrement que je respecte tout le monde et toutes les opinions. J’ai toujours maintenu que je suis un homme de parole, que je ne serais pas un obstacle en cas de volonté de revenir de la part de Luis Enrique. C’est ce que j’ai fait. Je lui souhaite le meilleur car ses moments de bonheur seront les nôtres », a-t-il ajouté, remerciant également les joueurs et le staff. On n’aura donc probablement jamais le fin mot de ce feuilleton.