Dans le cadre de la septième journée des éliminatoires de l’Euro 2020, l’équipe de France affrontait l’Islande ce vendredi soir au Laugardalsvöllur de Reykjavík. Deuxièmes avec 15 points, les Bleus avaient pour objectif de s’imposer pour s’offrir une "petite finale" du groupe H contre la Turquie lundi soir. Sur la pelouse, les deux équipes n’offraient pas vraiment un joli spectacle en première période. Balle au pied, les champions du Monde ne trouvaient pas la faille et les occasions n’étaient pas nombreuses. Après la pause, les Bleus trouvaient cependant le chemin des filets.

Pour une faute sur Griezmann dans la surface, M. Rocchi accordait un penalty à l’équipe de France. Giroud s’élançait et transformait pour ouvrir le score (66e, 0-1). Les hommes de Didier Deschamps poussaient ensuite pour le but du break mais Matuidi trouvait le poteau (78e), alors que Ben Yedder voyait Halldorsson sortir sa frappe (81e). Les Bleus s’imposaient donc sur la plus petite des marges (1-0). Un résultat très important à quelques jours du match contre la Turquie au Stade de France !

