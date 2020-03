La pandémie du coronavirus impacte le monde du football. Si tous les grands championnats européens sont actuellement suspendus, la menace plane sur un arrêt définitif des compétitions nationales. En Italie par exemple, la Serie A devait s’achever le 24 mai soit trois semaines avant le début de l’Euro 2020 (12 juin, 12 juillet). Interrogé sur le sujet sur SportMediaset, le président de la Fédération Italienne de Football Gabriele Gravina, a confirmé qu’un report de l’Euro serait réclamé à l’UEFA. « Nous proposerons à l’UEFA le report du Championnat d’Europe. Nous allons essayer d’arriver à la fin de ce Championnat car cela est plus juste et plus correct après les nombreux investissements et sacrifices de nos clubs, » a ainsi confié l’homme fort du football italien.

Gravina espère que la Serie A s’achèvera d’ici le 30 juin, même si l’intéressé n’exclut pas de la prolonger d’un mois. En attendant, le principal protagoniste souhaite que les joueurs ne reprennent pas l’entraînement. « Si le Championnat devait reprendre début mai, j’abandonnerais la question de l’entraînement. Laissons les garçons à la maison, ils doivent récupérer leur énergie physique et mentale, » a ainsi révélé le président de la Fédération Italienne de Football. L’UEFA acceptera-t-elle de reporter l’Euro 2020 à une date ultérieure ? Réponse mardi prochain...