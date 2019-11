C’est officiel, on connaît les 20 qualifiés pour le prochain Euro 2020, auxquels viendront ensuite se greffer 4 équipes qui auront obtenu leur place via les barrages. Et comme c’était à prévoir, la France sera dans le chapeau 2.

Ce soir, il aurait fallu une défaite de l’Allemagne et un bon résultat de l’Estonie face aux Pays-Bas pour que les Bleus restent dans le chapeau 1. Les troupes de Didier Deschamps risquent donc de se retrouver dans un groupe compliqué lors du tirage au sort du 30 novembre prochain.

Les chapeaux

Chapeau 1 : Belgique, Italie, Angleterre, Allemagne, Espagne, Ukraine

Chapeau 2 : France, Suisse, Croatie, Pologne, Pays-Bas, Russie

Chapeau 3 : Portugal, Turquie, Danemark, Autriche, Suède, République Tchèque

Chapeau 4 : Pays de Galles, Finlande + 4 qualifiés via les barrages