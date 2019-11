Avec cette dernière trêve internationale qui s’est achevée la semaine dernière, on connait désormais les équipes qualifiées pour l’Euro 2020. Et cette compétition qui aura lieu du 12 juin au 12 juillet prochain sera diffusée par les chaînes TF1 et M6, comme le rapporte L’Équipe.

En effet, les deux chaînes diffuseront les 23 rencontres de ce championnat d’Europe de la manière suivante : 12 matches de poules dont le match d’ouverture et ceux, forcément, de l’équipe de France, 5 huitièmes de finale, 3 quarts de finale, les demi-finales et la finale. Les deux chaîne devront se mettre d’accord sur la répartition des rencontres, notamment pour la finale. Une chaîne payante pourrait aussi avoir des droits pour la diffusion, cela pourrait se jouer entre beIN Sports et Mediapro.