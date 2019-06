On disputait la 2e journée de la phase de poules de l’Euro Espoirs ce soir. Dans le groupe B, après la victoire du Danemark sur l’Autriche (3-1), l’Allemagne n’a fait qu’une bouchée de la Serbie de Luka Jovic et Nemanja Radonjic (6-1), au Stadio Nereo Rocco de Trieste. La Mannschaft compte deux succès et n’aura besoin que d’un nul face à l’Autriche lors du dernier match de la première phase pour accéder aux demi-finales. La Serbie a toujours les compteurs à zéro.

Déjà double buteur lors du succès allemand face au Danemark (3-1), le milieu offensif d’Augsbourg Marco Richter a permis à l’Allemagne de prendre les devants (1-0, 16e), avant que son compère de Fribourg, Gian-Luca Waldschmidt, également buteur face aux Danois, n’inscrive un triplé (2-0, 30e, 3-0, 37e, 5-0, 80e). Ce dernier occupe seul la tête du classement des buteurs de l’Euro, avec quatre réalisations. C’est le joueur du Borussia Dortmund Mahmoud Dahoud qui était entre temps venu corser l’addition à vingt minutes du terme (4-0, 69e). Et alors que le joueur de Benfica, Andrija Zivkovic, a sauvé l’honneur des Serbes sur penalty en fin de rencontre (5-1, 84e), Arne Maier, joueur du Hertha, a lui enfoncé un peu plus le clou (6-1, 90e+2).

