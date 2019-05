L’aventure se poursuit pour l’équipe de France U17 du côté de l’Irlande. Opposés à la République Tchèque en quart de finale de l’Euro, les Tricolores se sont très largement imposés au terme d’une prestation aboutie. Idéalement lancée par le splendide but d’Enzo Millot (1-0, 30e), la France a plié la rencontre avant la mi-temps grâce à l’inévitable Adil Aouchiche (2-0, 36e puis 3-0, 45+2e).

Loin de se satisfaire de ces deux réalisations, le milieu offensif du PSG a fait vivre un enfer à la défense adverse au retour des vestiaires, voyant d’abord triple (4-0, 74e) avant de s’offrir son neuvième but de la compétition en fin de match sur penalty (6-0, 87e) alors que la France avait creusé l’écart par l’intermédiaire de Kelian Nsona Wa Sak (5-0, 80e). Cette victoire six buts à un, les Tchèques ayant réduit le score dans les dernières secondes (6-1, 90+5e), envoie les hommes de Jean-Claude Giuntini dans le dernier carré et leur offre de ce fait leur qualification pour la Coupe du Monde U17. La France affrontera le vainqueur d’Italie-Portugal, jeudi, avec la finale en ligne de mire.