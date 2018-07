Le premier tour de qualification de la Ligue Europa mettait aux prises les Lettons du FK Ventspils et les Albanais de Luftëtari Gjirokastër. Deux équipes susceptibles de rencontrer les Girondins de Bordeaux lors du prochain tour éliminatoire. Le match aller s’est avéré à sens unique et le FK Ventspils s’est imposé 5-0.

Le Nigérian Adeleke Akinola Akinyemi a ouvert le score en début de match sur penalty (8e) et s’est même offert un quadruplé avec trois nouveaux pions (12e, 24e et 43e). Entre temps, son compatriote Tosin Aiyegun est aussi allé de son but sur penalty (37e). Le match retour aura lieu le jeudi 19 juillet.