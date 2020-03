Dans le cadre du cinquième tour de la Cup, Derby County accueillait Manchester United à Pride Park. Une rencontre qui marquait les retrouvailles entre Wayne Rooney et les Red Devils. A cette occasion, Ole Gunnar Solskjaer devait toujours composer sans Marcus Rashford (dos) et Paul Pogba (cheville). Daniel James et Wan-Bissaka n’étaient pas non plus du voyage. United trouvait l’ouverture juste après la demi-heure de jeu.

Après une cascade de frappes contrées dans la surface, Shaw tentait une volée qui surprenait Roos pour l’ouverture du score (0-1, 34e). Juste avant la pause, Manchester réalisait le break. Shaw trouvait Ighalo dans la surface qui se jouait de la défense avant d’ajuster Roos (0-2, 41e). Dans les vingt dernières minutes, la nouvelle recrue mancunienne s’offrait un doublé. Sur la droite, Mata centrait pour le buteur nigérian qui en deux fois trompait Roos (0-3, 70e). Grâce à ce succès facile, les Red Devils se qualifiaient pour les quarts de finale de la Cup et affronteront Norwich.