Dernière affiche de FA Cup cet après-midi entre Millwall et Brighton. Après les qualifications de Manchester City, Watford et Wolverhampton, le dernier billet pour les demi-finales se jouait donc, et cette place s’est jouée aux tirs au but. A ce petit jeu, c’est Brighton qui l’a emporté (2-2, 5 t.a.b. à 4).

La différence mettait du temps à se faire et finalement, Pearce ouvrait le score pour les locaux dans un match très équilibré (1-0, 70e). Millwall accélérait et O’Brien doublait la mise dans la foulée (2-0, 79e), avant la réduction du score de Locadia (2-1, 88e). Finalement, Brighton égalisait dans les dernières secondes par March avec une belle boulette du portier de Millwall. (2-2, 90e+5), entraînant la prolongation. Ferguson était exclu pour Millwall avant les tirs au but (120e). Et s’ils menaient lors de cette séance, les joueurs de Brighton renversaient encore Millwall et l’emportaient 5-4 lors de cette séance de tirs au but.