Le FC Barcelone affronte l’Inter Milan dans le cadre de la dernière journée des phases de poule de la Ligue des Champions ce soir (21h00). Il n’est pas impossible de retrouver Ivan Rakitic (31 ans) titularisé par Ernesto Valverde dans le milieu de terrain catalan. Une situation qui est arrivée à trois reprises sur les trois dernières rencontres pour le Croate qui voit sa situation au Barça changer.

En effet, comme le rapporte Mundo Deportivo, le numéro 4 barcelonais ne serait tout simplement plus à vendre. Longtemps sujet à des rumeurs quant à un départ cet été, ce dernier s’était même fait à l’idée de faire ses valises et aller voir ailleurs. Mais désormais, la donne ne serait plus du tout la même. Reste désormais à attendre le mercato hivernal pour répondre à la problématique Rakitic.