Ce samedi soir, le FC Barcelone a une nouvelle fois disposé du Real Madrid (0-1). Une victoire qui permet aux Catalans de prendre 12 points d’avance sur leur adversaire du soir, grâce à un but d’Ivan Rakitic. Interrogé à l’issue du match, le Croate a évoqué le match et a refusé de s’enflammer pour le titre.

« Gagner ici, c’est un plaisir. Peu d’équipes s’imposent deux fois de suite à Santiago Bernabeu. C’est mérité, on est très contents. On a créé le danger et c’est un super résultat. J’ai du respect pour le Real Madrid et même si on a fait un grand pas vers le titre, il reste beaucoup de matches. On va profiter, boire une petite bière, et on va se préparer pour la suite », a ainsi déclaré Ivan Rakitic.