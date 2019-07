Patrick Kluivert est décidément un homme imprévisible. Après son poste de directeur du football au Paris Saint-Germain entre 2016 et 2017, le Néerlandais avait pris la sélection du Cameroun pour la Coupe d’Afrique des Nations, mais suite à l’échec des Lions indomptables en huitièmes de finale, l’ancien attaquant a été remercié. Il ne lui aura fallu que peu de temps pour rebondir. En effet, le FC Barcelone vient d’annoncer le retour de son buteur de 1998 à 2004 en tant que directeur de la Masia.

« Tout d’abord, je suis très reconnaissant de revenir ce que je considère comme ma maison. Nous avons beaucoup de choses à réaliser ici. Je suis très heureux de faire partie de ce club, si cher à mon coeur. Nous allons faire tout notre possible pour que le Barça continue de faire partie des meilleurs clubs du monde. J’ai pu grandir et me former à l’Ajax, qui dispose d’un centre de formation similaire à la Masia. Je pense pouvoir y apporter pas mal de choses et j’ai hâte de me mettre sérieusement au travail, avec mes collègues du FC Barcelone, » a déclaré le nouvel homme forme de la formation blaugrana.

