Avant le Clasico contre le Real Madrid prévu mercredi (20h), le FC Barcelone doit surmonter l’obstacle Majorque, au Camp Nou, à l’occasion de la 16e journée de Liga. Les Blaugranas seraient bien inspirés de l’emporter s’ils veulent aborder le choc contre le rival en leader. Vainqueurs de l’Espanyol en début d’après-midi (2-1), ce sont pour le moment les Merengues qui occupent la tête, trois points devant.

Pour ce match, privé de Jordi Alba, Ousmane Dembélé et Nelson Semedo, blessés, mais également d’Ansu Fati et Arthur, touchés et forfaits de dernière minute. Ernesto Valverde aligne un 4-3-3, avec Sergi Roberto latéral droit et Junior Firpo latéral gauche. Le milieu est aujourd’hui composé de Rakitic, de Jong et Busquets. Devant, Griezmann et Messi entourent Luis Suarez.

Les compositions d’équipes :

FC Barcelone : ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior Firpo - Rakitic, Busquets, de Jong - Messi, Suarez, Griezmann

Real Majorque : Reina - Sastre, Raíllo, Valjent, Gámez - Kubo, Baba, Salva Sevilla, Febas - Dani Rodríguez, Budimir