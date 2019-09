Après la trêve internationale, le Camp Nou retrouve la Liga pour un duel entre les Catalans du Barça et l’équipe che, remake de la dernière finale de Coupe du Roi, remportée par Valence en mai dernier. Auteurs d’une victoire, un nul et une défaite en trois journées, Barcelonais (10es) et Valencians (12es) comptent 4 points et sont en milieu de tableau.

Toujours privé de Léo Messi, Ernesto Valverde doit faire sans Umtiti, Dembélé ni Neto, blessés. Au coup d’envoi, le 4-3-3 est composé de ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet et Jordi Alba pour l’arrière-garde. Busquets, capitaine, Arthur, et de Jong au milieu, alors que devant Griezmann et Carlés Pérez sont accompagnés par le jeune espoir Ansu Fati, buteur à Pampelune avant la trêve. Pour sa première sur le banc de Valence, Albert Celades opte pour un 4-4-2. L’ex-Blaugrana Cillessen occupe le but, alors que Wass, Garay, Paulista et Gaya sont alignés en défense. Au milieu, Ferran Torres et Guedes entourent Coquelin et Parejo. Devant, la paire Rodrigo-Gameiro tentera de faire plier le Barça.

Les compositions d’équipes :

FC Barcelone : ter Stegen - Nelson Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Arthur, Busquets, de Jong - Carlés Pérez, Griezmann, Ansu Fati

Valence : Cillessen - Wass, Garay, Paulista, Gaya - Ferran Torres, Coquelin, Parejo, Guedes - Rodrigo, Gameiro

