Cinq jours avant d’affronter la Juventus en huitième de finale de la Ligue des champions, l’Olympique Lyonnais est en Moselle, pour y affronter le FC Metz, en ouverture de la 26e journée de Ligue 1 (20h45). Les Lyonnais sont toujours à portée de podium (7 points de Rennes, 3e), mais restent sur quatre matches sans succès et n’ont plus vraiment de joker. En face, sur trois rencontres sans succès, et seulement deux points devant le barragiste Dijon, les Messins seraient bien inspirés de faire un résultat à Saint-Symphorien.

Pour ce match, Vincent Hognon propose un 4-3-3, avec un seul changement par rapport au dernier match à Nantes (0-0), la titularisation de Mamadou Fofana au milieu, en lieu et place de Digbo Maiga. En face, Rudi Garcia choisit d’aligner un 3-4-3, et offre sa première apparition à Bruno Guimaraes au milieu du terrain. Le Brésilien arrivé cet hiver est aligné aux côtés de Lucas Tousart. Léo Dubois fait lui son retour sur la droite, en tant que piston. Houssem Aouar est sur le banc, Thiago Mendes en tribunes.

Les compositions d’équipes :

FC Metz : Oukidja - Centonze, Bronn, Boye, Udol - Fofana, N’Doram, Angban - Nguette, Diallo, Niane

OL : Lopes - Marcelo, Denayer, Marçal - Dubois, Guimaraes, Tousart, Cornet - Toko Ekambi, Dembélé, Terrier