Rui Pinto, hacker portugais à l’origine des révélations des Football Leaks, est sorti de prison. Ses avocats l’ont annoncé ce mercredi. Arrêté en Hongrie il y a un peu plus d’un an, il avait été extradé au Portugal avant d’être placé en détention provisoire dans une prison de Lisbonne. L’homme de 31 ans est désormais « soumis à l’obligation de rester à la maison, combinée à l’interdiction d’accès à Internet, sous la responsabilité de la police judiciaire »,comme l’a expliqué son représentant français, Me William Bourdon, dans un communiqué adressé à L’Équipe.

Les avocats du Portugais se sont félicités de cette nouvelle et espèrent que leur client retrouvera la liberté totale. Il doit être jugé pour tentative d’extorsion. En janvier dernier, il a avoué être à l’origine des « Luanda Leaks » via une fuite de 715 000 documents mettant en cause Isabel dos Santos, femme la plus riche d’Afrique et fille de l’ancien président de l’Angola.