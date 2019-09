Jour de rentrée au Stade de France. Pour la 5e journée du groupe H des éliminatoires de l’Euro 2020, l’équipe de France reçoit l’Albanie à Saint-Denis. Leaders de leur poule avant la victoire de l’Islande, avec 9 points au compteur, à égalité avec la Turquie, les Bleus veulent démarrer la saison du bon pied, face à leur public, et ce, même s’ils sont privés de plusieurs titulaires habituels (N’Golo Kanté, Paul Pogba, Kylian Mbappé).

Dans les buts, le capitaine Hugo Lloris est présent, alors que Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Clément Lenglet et Lucas Hernandez composent la défense. Blaise Matuidi et Corentin Tolisso évoluent devant la défense, alors que le trio Kingsley Coman, Thomas Lemar, Antoine Griezmann est chargé de soutenir Olivier Giroud. Côté albanais, Edoardo Reja mise sur du classique, avec Elseid Hysaj sur le côté droit du 3-4-3 et un trio d’attaquant composée de Keidi Bare, Myrto Uzuni et Bekim Balaj.

Les compositions d’équipes :

France : Lloris - Pavard, Varane, Lenglet, L.Hernandez - Tolisso, Matuidi - Coman, Griezmann, Lemar - Giroud

Albanie : Strakosha - Ismajli, Djimsiti, Mavraj - Hysaj, Ramadani, Abrashi, Roshi - Bare - Uzuni, Balaj

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10