Après avoir brillamment dominé l’Albanie (4-1), la France va vivre la sixième journée des qualifications pour l’Euro 2020. A la lutte avec la Turquie et l’Islande, les Tricolores doivent poursuivre sur ce rythme face à Andorre.

A domicile, les Bleus s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Hugo Lloris dans les buts. Léo Dubois, Raphaël Varane, Clément Lenglet et Lucas Digne forment la défense. Le double pivot est constitué de Moussa Sissoko et Corentin Tolisso. Aligné en attaque, Olivier Giroud est soutenu par Kingsley Coman, Antoine Griezmann et Jonathan Ikoné.

De son côté, Andorre se présente dans un 4-4-2 très défensif avec Josep Gomes dans les cages. Moisés San Nicolàs, Max Llovera, Ildefons Limas et Joan Cervos composent la défense. Au milieu, on retrouve Jesus Rubio, Marc Rebes, Marc Vales et Ludovic Clemente. Enfin, Marcio Vieira et Cristian Martinez sont associés en attaque.

Les compositions :

France : Lloris - Dubois, Varane, Lenglet, Digne - Sissoko, Tolisso - Coman, Griezmann, Ikoné- Giroud

Andorre : Gomes - San Nicolas, Llovera, Lima, Cervos - Rubio, Rebes, Vales, Clemente - Vieira, Martinez

