Alors qu’il s’est engagé de manière définitive avec l’AS Monaco cet été contre 30 millions d’euros, Gelson Martins (24 ans) ne garde pas un bon souvenir de son passage à l’Atlético Madrid la saison dernière, avant d’être prêté en janvier. Dans une interview parue dans les colonnes de l’Equipe, le Portugais n’a pas hésité à revenir sur cet échec (8 matchs de Liga).

« L’adaptation a été difficile [...] les idées de l’entraîneur (l’Argentin Diego Simeone) ne correspondaient pas à mes caractéristiques [...] je pense qu’à l’Atlético, ils n’avaient pas compris quel type de joueur j’étais. Ils pensaient que je n’étais qu’un joueur qui jouait vers le but et qui revenait peu, alors que j’aime défendre et aider l’équipe [...] je ne jouais pas à mon poste, plus en deuxième attaquant, alors que c’est sur un côté que je suis le plus à l’aise », a confié le joueur désormais sous contrat avec Monaco jusqu’en juin 2024.

