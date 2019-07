La dernière affiche des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 oppose le Ghana et la Tunisie. Les deux pays ont eu connu un premier tour plutôt compliqué. Les Black Stars ont finalement terminé premiers du Groupe E tandis que les Aigles de Carthage se sont contentés de la deuxième place du Groupe F.

Les Ghanéens s’articulent dans un 4-2-3-1 très solide avec Richard Ofori dans les buts. Ce dernier est devancé par Andy Yiadom, John Boye, Kasim Nuhu et Abdul Rahman Baba. Le double pivot est composé d’Afriyie Acquah et Thomas Partey. Enfin Jordan Ayew est soutenu en attaque par Samuel Owusu, André Ayew et Mubarak Wakaso.

De son côté, la Tunisie propose un 4-3-3 compact avec Mouez Hassen qui occupe le rôle de gardien. Il est aidé en défense par Wajdi Kechrida, Dylan, Bronn, Yassine Meria et Oussama Haddadi. Ferjani Sassi, Ellyes Skhiri et Ghaylen Chaaleli sont associés au cœur du jeu. La ligne d’attaque est constituée d’Anice Badri, Taha Yassine Khenissi et Youssef Msakni.

Les compositions :

Ghana : Ofori - Yiadom, Boye, Nuhu, Baba - Acquah, Partey - Owusu, A. Ayew, Wakaso - J. Ayew

Tunisie : Hassen - Kechrida, Bronn, Meriah, Haddadi - Sassi, Skhiri, Chaaleli - Badri, Khenissi, Msakni

