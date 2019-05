Gianluigi Buffon est devenu un nouvel ambassadeur du football français. Après avoir passé toute sa carrière en Italie, à Parme et à la Juventus Turin, le portier italien a pu découvrir un nouveau championnat, et forcément le comparer à la Serie A. Alors que les Italiens jugent leur championnat domestique bien supérieur à la Ligue 1, Buffon a tenu à émettre un avis bien différent.

« Nous, les Italiens, avons une perception erronée du football français, qui selon moi est tactiquement moins avancé que le football italien, mais c’est très difficile d’un point de vue physique et technique. Il y a tellement d’individualités d’un niveau élevé. Il y a des équipes comme Lille et Lyon qui, dans la Serie A, pourraient facilement figurer dans le top cinq, ce qui signifie que le niveau de leur championnat est au moins semblable au nôtre. Si une équipe comme Rennes, contre laquelle nous avons perdu la Coupe de France et qui s’est classée huitième en Ligue 1, a battu Arsenal en Europa League et gagné 3 à 1, cela signifie que le niveau est élevé. Depuis, les Anglais ont facilement battu une équipe italienne (Naples, ndlr). Cela signifie que nous devons être un peu plus humbles lorsque nous nous jugeons et établissons des comparaisons ». Le championnat de France s’est trouvé un avocat d’envergure avec Buffon !