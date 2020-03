Sorti à la pause lors du dernier match de Bundesliga entre le Borussia Mönchengladbach et Augsbourg ce samedi, Marcus Thuram (22 ans) n’a pas pu rester sur le terrain pour fêter la victoire des siens (3-2). L’ailier tricolore a été touché au niveau du genou et a dû être remplacé par l’ancien aiglon Alassane Pléa.

Auteur d’une très belle saison avec les Fohlen, Marcus Thuram a déjà inscrit 6 buts et délivré 8 passes décisives en 23 matches de championnat. Une adaptation express à la Bundesliga qui va être perturbée par sa blessure. D’après L’Equipe, l’ancien Guingampais a passé des examens pour en savoir plus sur sa blessure genou. Le club annoncera l’indisponibilité du joueur et les résultats médicaux très prochainement.