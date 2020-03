Un premier cas de coronavirus est à signaler dans le football allemand ! Timo Hübers (23 ans), défenseur du Hanovre 96 (2.Bundesliga) a été testé positif au Covid-19 comme l’a déclaré son club sur son site officiel. « Timo Hübers a testé positif au coronavirus. Le défenseur central reste initialement en quarantaine à domicile », peut-on lire dans le communiqué.

Le club suppose que son joueur a été infecté « lors d’un évènement à Hildesheim samedi soir, alors qu’il était en compagnie d’une personne qui a été testée positive ». S’il n’a pas côtoyé ses coéquipiers depuis cet évènement, Hanovre veut adopter une attitude responsable et va faire passer des tests à « l’ensemble de l’équipe professionnelle, l’équipe de formateurs et le personnel ». Timo Hübers va donc rester en quarantaine et ne sera pas retenu pour la réception de Dresden dimanche en championnat.