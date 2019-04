Hier soir, Rennes a chuté face à Dijon (3-2), ce qui fait le quatrième match consécutif sans victoire pour les Bretons (2D, 2N), alors qu’ils affronteront samedi prochain le PSG en finale de la Coupe de France. Si cette mauvaise série pourrait décourager les Rennais à l’approche d’une rencontre aussi importante, elle ne semble pas affecter la confiance d’Hatem Ben Arfa, qui veut croire aux chances des Rouge-et-Noir pour remporter le trophée : « Depuis qu’on est en finale (demi-finale remportée contre Lyon 2-3, ensuite quatre matches sans victoire, ndlr), on a des mauvais résultats, a reconnu Ben Arfa au micro de RMC Sport. Inconsciemment, ça doit jouer. On va retenir le positif. Il faut vraiment qu’on se projette et qu’on oublie le négatif qu’il y a eu aujourd’hui. »

« On reste unis pour aller chercher la Coupe au Stade de France, a continué le natif de Clamart. On sait qu’on est capable de faire de belles choses. On a de très bons joueurs, on l’a prouvé dans les matches de Ligue Europa, contre de très grosses équipes en Ligue 1 à l’extérieur. On a la capacité d’aller chercher cette coupe. Mais il faut qu’on reste unis, conquérants. Il faut être très positif pour cette finale. Il faut vite évacuer cette défaite de nos têtes. »