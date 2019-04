Il reste encore du temps avant la fin de saison mais Dijon a peut-être fait un pas vers la place de barragiste ce soir. Au terme d’un match ouvert et spectaculaire, les Bourguignons sont parvenus à battre le Stade Rennais 3-2.

Une juste récompense pour le DFCO qui a toujours mené dans cette rencontre grâce à des buts de Aguerd (20e), Jeannot (53e) et Saïd (83e). Hunou (52e) et Niang (62e) avaient un temps égalisé. Ce soir, et alors que Guingamp et Caen n’ont pas encore disputé cette 33e journée de Ligue 1, Dijon prend 4 points d’avance sur l’EAG et 5 sur Malherbe. Ils n’auront pas le droit à l’erreur ce week-end.