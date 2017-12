Ce mercredi, l’Equipe révélait que l’AS Monaco s’intéresserait de très près à la situation de Martin Terrier. Le club monégasque serait même prêt à formuler une offre dès cet hiver pour enrôler l’attaquant prêté par le LOSC à Strasbourg depuis cet été. Contacté par nos soins, le représentant du joueur Paul Schianchi a tenu à démentir ces rumeurs et fait un point sur la situation de l’international espoirs.

« Il faudrait déjà que ces rumeurs soient avérées, et elles ne le sont pas. Nous ne souhaitons pas être considérés comme une monnaie d’échange. Et cela m’étonnerait beaucoup que Strasbourg accepte de revenir sur les accords conclus l’été dernier dans le cadre du prêt. Martin se sent bien à Strasbourg, il terminera la saison avec le Racing, » a ainsi commenté l’agent du buteur alsacien.