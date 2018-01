Angers est décidément sollicité à chaque mercato d’hiver. Il y a quelques saisons, c’est Sofiane Boufal qui était au coeur des débats avant son transfert au LOSC. L’an passé, Nicolas Pépé a été sollicité par de nombreux clubs durant le mois de janvier avant de finalement rester (il a rejoint le LOSC cet été). Cet hiver, c’est au tour de Karl Toko Ekambi d’être sur le devant de la scène.

Cette saison, le footballeur âgé de 25 ans est l’atout offensif numéro un de Stéphane Moulin puisqu’il a marqué 10 buts et délivré deux passes décisives en 19 apparitions en championnat. De quoi éveiller l’intérêt de nombreux clubs notamment en Angleterre. « On doit se renforcer derrière mais il ne faut pas non plus que l’on s’affaiblisse devant. Karl ne partira pas, j’ai refusé hier une offre de 14 millions d’euros, », avait avoué le président angevin, Saïd Chabane, à Ouest-France. D’après nos informations, le SCO a refusé une proposition de 16 millions d’euros de la part d’une autre écurie anglaise, dont le nom n’a pas filtré. Récemment, West Bromwich Albion était intéressé par son profil.