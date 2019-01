À 23 ans, Driss Trichard a déjà pas mal bourlingué. Formé au TFC, ce milieu offensif gauche de formation a fait ses grands débuts en Ligue 1 à l’âge de 17 ans avec le TFC en mars 2014. La suite a été plus compliquée pour l’international tricolore U19 que ce soit avec la réserve de Toulouse, de Nîmes et du Havre. Après une saison pleine en National 2 du côté d’Epinal (6 passes décisives en 22 matches de championnat) ponctuée d’une titularisation en Coupe de France face à l’OM en 1/16e de finale l’an passé, c’est à Bordeaux qu’il a débarqué l’été dernier en réserve.

Repositionné latéral gauche, Driss Trichard est un pilier de la réserve bordelaise et s’entraîne régulièrement avec le groupe pro des Girondins. Et les performances du natif d’Aubervilliers ont tapé dans l’oeil de plusieurs clubs de Ligue 2 qui sont prêts à l’accueillir cet hiver. Selon nos informations, le Gazelec, Lorient et Niort sont parmi les courtisans, de même que Chambly en National. A la croisée des chemins, Driss Trichard, dont la trajectoire rappelle celle de Thomas Delaine, le latéral gauche du FC Metz, va devoir faire le bon choix pour enfin faire décoller sa carrière...