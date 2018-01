Ce matin, le milieu portugais du LOSC prêté à Dijon Xeka, n’a pas participé à la séance d’entraînement du jour. Et pour cause, le principal protagoniste se rapprocherait bien d’un retour dans le Nord. Selon une source interne au club nordiste, Lille et le DFCO négocieraient pour rapatrier le joueur chez les Dogues. Dijon réclamerait une indemnité pour se séparer de Xeka.

Les tractations se poursuivaient cet après-midi, mais les pensionnaires du stade Pierre Mauroy seraient enclin à "dédommager" financièrement le club bourguignon. En parallèle du dossier Xeka, le LOSC s’active également pour enregistrer le retour de l’attaquant sud-africain, Lebo Mothiba. Le VAFC demande à son homologue nordiste d’effectuer un ultime effort financier pour laisser rentrer Mothiba à Lille.