Neven Subotic (30 ans) pourrait bien rester plus longtemps du côté de l’AS Saint-Étienne. Arrivé chez les Verts en janvier 2018, le défenseur international serbe (37 sélections, 2 buts) discute avec la direction stéphanoise, comme l’a confié son représentant Frieder Gramm à nos confrères allemands de FussballTransfers. « Neven est en discussions avec Saint-Étienne au sujet d’une possible prolongation. Mais il n’y a pas de tendance claire qui se dégage », a-t-il confié.

Mais si les tractations avec l’ASSE sont ouvertes, d’autres options restent envisageables. « Pour Neven, la Bundesliga et la Premier League sont les championnats les plus intéressants. La Serie A et la Liga viennent ensuite. Un transfert vers un autre club de L1 car il connaît déjà le championnat de France avec Saint-Étienne. Un championnat exotique n’est pas une option parce que le joueur est en très bonne forme », a-t-il indiqué. Les bases du dossier sont posées.