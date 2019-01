Il y a quelques jours, Molla Wagué nous avait expliqué son souhait de quitter l’Udinese durant le mercato d’hiver afin d’obtenir plus de temps de jeu. « Pour moi, pour ma carrière, il est important d’aller chercher du temps de jeu aujourd’hui. Il me reste une année et demie de contrat aujourd’hui (son contrat prend fin en juin 2020) et j’ai envie de relever un nouveau challenge aujourd’hui. Cet été, il y a la Coupe d’Afrique des Nations. Je suis capitaine en équipe nationale. Le capitaine ne peut pas faire une année sans jouer. Ce n’est pas crédible. Le coach voit que son joueur n’a pas de temps de jeu depuis un an. J’ai parlé avec lui. Je sais que ça va être compliqué d’avoir une place de titulaire si la situation reste ainsi. Donc, j’ai envie d’aller chercher du temps de jeu pour toutes ces raisons ».

Un retour en France était souhaité par le joueur, qui a eu des touches avec le RC Lens notamment. Mais c’est finalement en Angleterre qu’il va poursuivre sa carrière. Selon nos informations, Nottingham Forest a accéléré pour le recruter en cette fin de mercato. Molla Wagué devrait arriver sous la forme d’un prêt.