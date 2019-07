Membre important de la réserve du PSG l’an passé (25 matches - 5 buts et 7 passes décisives), Emmanuel Attah (18 ans) s’interroge sur la suite à donner à sa carrière. Sous contrat espoir jusqu’en juin 2020, ce milieu offensif gauche, qui jouait la plupart du temps à droite dans un registre de percussion, aspire à plus de temps de jeu.

Sans équipe réserve, Attah sait qu’il lui sera compliqué de l’obtenir à Paris. Dès lors, il pourrait quitter son club formateur pour signer un premier contrat pro loin de la Capitale. Selon nos informations, les courtisans ne manquent pas. Troyes, Nancy, Le Havre et plus récemment le LOSC sont venus aux nouvelles, autant séduits par les qualités de vitesse et de percussion du joueur que par l’indemnité nulle réclamée par le club parisien. En effet, le PSG pourrait laisser filer son jeune joueur en échange d’un pourcentage à la revente. Une aubaine donc pour les clubs intéressés...

