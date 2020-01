Serge Aurier (27 ans) arrive en fin de contrat dans deux ans avec Tottenham. Les Spurs ne veulent cependant pas se séparer de leur latéral droit, courtisé par des cadors allemands, et aimeraient le prolonger. Revigoré depuis l’arrivée de José Mourinho sur le banc, l’ancien Parisien se sent bien à Londres et souhaite y poursuivre son aventure.

Selon nos informations, les Londoniens vont entamer des discussions avec son représentant pour évoquer une prolongation de contrat. La situation devrait s’accélérer dans les jours à venir. Arrivé à Tottenham à l’été 2017, Serge Aurier s’est imposé en tant que taulier de la défense. Cette saison, l’international ivoirien a disputé 19 matches et délivré 4 passes décisives de Premier League.