Ce mardi à 18 heures, l’UNFP FC affrontera Châteauroux en amical au stade Gaston Petit. Une formation composée de joueurs sans club où figure Simon Gbegnon. Depuis la fin de son aventure à Béziers, l’international togolais est libre car il n’avait pas prolongé son contrat après la relégation de son équipe car il souhaitait continuer à évoluer en L2. Capable de jouer milieu défensif comme défenseur central, le footballeur se prépare lors du stage UNFP. « J’ai rejoint le stage UNFP. On a déjà joué quatre matches. Ce soir, on joue contre Châteauroux. Je suis présent depuis le début. Tout ce qui est proposé ici c’est comme si j’étais dans un club professionnel. Les installations sont très bien. On a tout à disposition. Ça me permet de m’entretenir plutôt que de rester chez moi ».

L’idée est surtout de trouver rapidement un club et un projet dans lequel il pourrait s’épanouir. « Je veux repartir sur un projet solide, avec un club qui compte sur moi. Un projet sur le long terme, pas un projet à court terme. Je suis ouvert à tout. Je veux faire une bonne saison. Je n’ai pas de préférence, mais j’aimerais rester en Ligue 2 et y faire une deuxième saison. S’il y a une offre à l’étranger, je l’étudierais. Je suis très motivé. J’ai faim. Je peux apporter mon expérience, comme j’ai déjà vécu une montée. ». Auteur d’une saison pleine en Domino’s Ligue 2 (32 matches joués), le polyvalent Gbegnon est plus que jamais prêt à reprendre du service.

