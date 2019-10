À seulement 17 ans, Sebastiano Esposito découvre le haut niveau sous le maillot de l’Inter. L’attaquant est la dernière pépite sortie du centre de formation nerazzurro, ce qui ravit Beppe Marrotta. Le directeur sportif du club lombard s’est longuement confié pour Sky Sports Italia sur le nouveau phénomène transalpin et estime qu’avec Antonio Conte comme entraîneur, il peut grandir sereinement.

« Il y a la satisfaction et le bonheur de mettre en valeur le centre de formation, non seulement pour les résultats d’équipe réalisés ces dernières années, mais également pour les jeunes qui ont été mis en avant. Esposito est l’un de ceux-là. Il est à l’Inter depuis l’âge de 11 ans, un parcours difficile mais également favorisé par la grande compétence de ses instructeurs, juge le dirigeant intériste au micro du média italien. Aujourd’hui, nous l’avons et nous en prenons soin. Mais le fait qu’il ait commencé ne veut rien dire, ce n’est pas une finalité pour lui, il a beaucoup à apprendre et il doit consolider ses débuts. Il a d’excellentes capacités d’apprentissage, et avec un excellent professeur comme Conte, il s’est beaucoup amélioré sous ses ordres. »