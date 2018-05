Prêté au club stambouliote de Basaksehir par le FC Barcelone jusqu’en juin 2020, Arda Turan a perdu son sang froid vendredi dernier, à la fin de la rencontre face à Sivasspor. Alors que son club se livre une lutte acharnée pour le titre, en compagnie de Besiktas, Fenerbahçe et Galatasaray, la dernière rencontre a viré au cauchemar. Menant au score pendant 90 minutes, Basaksehir s’est fait rejoindre par Sivasspor, 7e de Super Lig, dans les arrêts de jeu (1-1, 90+2), sur une énorme bourde du gardien, Volkan Babacan.

Alors que le club d’Istanbul poussait pour tenter de reprendre l’avantage, l’arbitre assistant avait alors levé son drapeau pour signaler une faute en faveur de Sivasspor. Hors de lui, Arda Turan était allé invectiver et bousculer l’assistant sur la touche, récoltant un carton rouge direct. Une sanction se faisait attendre, elle est tombée cet après-midi. Et elle est exemplaire, de la part de la fédération turque ! Le milieu turc de 31 ans a écopé de 16 matches de suspension ! Soit 10 matches pour avoir bousculé l’arbitre, 3 pour l’avoir insulté et 3 pour avoir menacé ce dernier. Le joueur a également écopé d’une amende de 39.000 livres turques (soit environ 7.700 euros).