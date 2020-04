Ancien joueur de l’AS Monaco (2000-2003) et du Paris Saint-Germain (2007-2008), Marcelo Gallardo, 44 ans, a depuis 2014 embrassé une carrière d’entraîneur du côté de River Plate (après une première expérience sur le banc du Nacional de Montevideo), où il évolua à trois reprises au long de sa riche carrière. Et les résultats parlent pour lui. En six ans, El Muñeco contribue à garnir l’armoire à trophées du club de Buenos Aires : si le championnat national lui résiste, River Plate décroche 11 titres, dont deux Copa Libertadores, équivalent de la Ligue des champions en Amérique du Sud. Le sentiment du travail bien fait qui pourrait inciter Marcelo Gallardo à se mettre en quête de nouveaux défis. Et pourquoi pas sur le Vieux Continent.

C’est en tout cas ce que souhaite Javier Saviola, son ancien coéquipier à River Plate et à Monaco, qui a terminé sa carrière sous les ordres de Gallardo chez les Millonarios, lors de la saison 2015-16. « Je vois Gallardo diriger n’importe quelle équipe. Ses capacités et ses résultats parlent d’eux-mêmes. Il est temps pour lui de faire un pas en avant et de diriger un grand club européen. S’il y parvient, j’ai le sentiment qu’il réalisera de grandes choses », a lancé El Conejo au journal Olé. Prolongé année après année, succès après succès, Marcelo Gallardo est aujourd’hui sous contrat jusqu’en décembre 2021.