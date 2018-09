Alors que le match Girona-FC Barcelone, comptant pour la 21e journée de Liga, doit se jouer à Miami aux États-Unis (le 26 janvier 2019), le président de la FIFA, Gianni Infantino, interrogé par le Washington Post et Sports Illustrated, s’est dit contre cette initiative dans une note officielle de l’instance dirigeante, relayée par ESPN. « Je préférerais voir un grand match de MLS plutôt qu’un match de Liga là-bas. En football, le principe général est que vous jouez à domicile chez vous et non dans un pays étranger. »

La réponse de Javier Tebas, président de la Liga, ne s’est pas faite attendre. « Je rappellerais au président de la FIFA que trois clubs canadiens jouent en MLS et que le Toronto FC est le champion actuel, alors qu’il existe une autre ligue professionnelle au Canada », peut-on lire sur son post. Infantino pourrait donner son veto à l’organisation de ce match et rendre caducs les plans de Tebas.