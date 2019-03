Honneur aux dames ! Ce week-end, la LFP a décidé de faire la part belle au football féminin comme elle l’a expliqué dans un communiqué de presse. « À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars, la Ligue de Football Professionnel organise en lien avec le Comité d’Organisation Local de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019 une journée dédiée à la promotion du football féminin ». N’ayant pas de section féminine officielle, l’AS Monaco, qui affronte Bordeaux ce soir (20h), a décidé de faire appel à un club voisin : l’AS Monaco Football Féminin. Lancée en 1976 sous le nom d’OSM, soit il y a 43 ans, cette section a disparu en 2010 avant de revenir en 2011 sous son nouveau nom. Responsable du développement à l’ASMFF, Thomas Martini nous explique : « nous sommes un club 100% féminin de 150 licenciées. Nous sommes totalement indépendants de la section professionnelle. Nous avons notre propre président, notre propre conseil d’administration ».

Il poursuit : « étant donné que la LFP a demandé aux clubs de mettre en avant le football féminin, notamment avec la Coupe du Monde 2019, l’AS Monaco, qui n’a pas de section féminine, nous a contacté pour participer à cet événement de promotion. Notre école de football va entrer sur le terrain avec les joueurs au début du match. Nos U15 et U18 vont être ramasseuses de balles ou porte-drapeau sur la rencontre. Nous aurons environ 250 personnes du club présentes au stade ». Une opportunité pour les deux clubs de se rapprocher ? « L’AS Monaco n’a pas, à moyen terme, la volonté de développer le football féminin. Nous sommes sur un projet totalement indépendant avec une volonté de se professionnaliser dans les quatre années à venir. On avait un projet de restructuration globale entre 2015 et 2019. On a démarré avec 50 licenciées seniors. Aujourd’hui, nous en avons 150. Nous avons aussi une école de football, des U15, des U18 et deux équipes seniors. À l’heure actuelle, nous sommes en Régional 1 (3ème division à l’échelle nationale) et toujours en course pour jouer les barrages pour monter en D2. Nous sommes repartis sur un projet de restructuration de 4 ans pour aller vers le niveau national ». Pour cela, l’ASMFF, où a évolué la compagne de Fabinho l’an dernier, compte sur l’apport et l’expérience de Jean Petit. Ancien joueur et entraîneur de l’AS Monaco, il vient d’être nommé officiellement conseiller sportif de la section féminine.