Son départ a fait couler beaucoup moins d’encre que celui de Neymar. Pourtant, Jérémy Mathieu a aussi quitter le FC Barcelone cet été. Le Français a résilié son contrat avant de partir du côté du Sporting CP où un contrat de deux ans l’attendait. Interrogé par Marca, Mathieu a évoqué sa situation. Il en a profité pour régler ses comptes avec la presse espagnole, qui n’a pas toujours été tendre avec lui.

« Je me sens très bien. J’ai la tête tranquille ici. La pression n’est pas la même que celle que j’ai vécu en Espagne durant les années où j’ai été là-bas. Il y a de l’exigence, oui, mais ce n’est pas comme au Barça. Quand je parle de pression et d’exigence, je parle de celle qui existe dans la presse espagnole. Ils mettent beaucoup de poids sur vous lorsque vous faites un mauvais match. Ils vont être derrière toi tous les jours et vont de tirer vers le bas. C’est très difficile de gérer ces moments ».