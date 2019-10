Ancien partenaire de Karim Benzema en Equipe de France U17 mais aussi chez les A, Jérémy Ménez connaît particulièrement bien Karim Benzema. Si certains ne sont pas tendres avec la star du Real Madrid, l’attaquant du Paris FC avoue être admiratif devant la carrière du natif de Bron comme il nous l’a confié dans un entretien qu’il nous a accordé. « Bien sûr, on ne peut qu’être admiratif devant sa carrière. Être titulaire 10 ans au Real Madrid, très très peu de joueurs l’ont fait. Malgré tout ce qu’on a pu dire sur lui, ce qu’on a pu lui mettre dans la gueule, il est toujours là, il bosse et il ferme la bouche des gens », explique-t-il.

Avant de reconnaître que le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions (2014, 2016, 2017 et 2018) était plus travailleur que la plupart des membres de la génération 87. « À un moment donné, chacun fait sa carrière. Mais il faut lui reconnaître une chose : c’était sans doute un plus grand bosseur que nous et il a eu ce qu’il mérite voilà c’est tout. » Le principal intéressé devrait apprécier le compliment.

L’entretien complet de Jérémy Ménez est à retrouver jeudi sur Foot Mercato