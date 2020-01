Pépite brésilienne de Flamengo, le milieu de terrain Reiner (17 ans) est l’un des plus grands espoirs du football brésilien. Annoncé tout proche du Real Madrid avec qui il devrait rapidement s’engager, le natif de Brasilia déchaîne les passions en Espagne. Si bien que Marca a interviewé son coach Jorge Jesus pour avoir son avis sur le profil du joueur. Le Portugais s’est d’ailleurs mouillé en expliquant qu’il voyait Reinier s’imposait en Espagne.

« Je crois que oui. Il n’a que 17 ans mais a physiquement des caractéristiques inhabituelles. Techniquement, il est très fort et dans ce domaine, il a cinq ans d’avance, il joue comme s’il était un joueur de 22 ans en termes d’émotion et d’intelligence » a-t-il expliqué avant de le comparer à João Félix : « maintenant, il doit grandir, ce n’est pas João Félix, ils sont différents. Le Portugais a plus de caractéristiques de buteur, alors que Reinier a une technique individuelle très forte. »