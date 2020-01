Il n’y a guère de doute à ce sujet : Reinier (17 ans) va s’engager au Real Madrid. La presse espagnole annonçait ces derniers jours que le talentueux et prometteur milieu de terrain brésilien s’engagera officiellement en faveur des Merengues dès le 19 janvier prochain, jour où il soufflera ses 18 bougies. As apporte d’ailleurs plus de précision autour de ce transfert.

Selon les informations du quotidien ibérique, le Real Madrid a envoyé des médecins au Brésil afin que la pépite de Flamengo puisse se soumettre à la traditionnelle visite médicale préalable à la signature de son contrat avec la Casa Blanca. Les examens se dérouleront à Granja Comary, le siège de la Confédération brésilienne de football. La Casa Blanca devrait débourser entre 30 et 35M€ pour s’attacher les services de Reinier, souvent comparé à Kaká, le Ballon d’Or 2007 ayant porté les couleurs du Real entre 2009 et 2013.