Sepp Blatter entrevoit le bout du tunnel dans ses poursuites judiciaires. Si la justice suisse a décidé de clore une des deux affaires le concernant et dans laquelle il était « soupçonné de gestion déloyale et d’abus de confiance », l’ancien président de la FIFA (1998-2015) doit encore attendre la décision judiciaire sur le second volet de l’affaire. Il est reproché à l’ex-patron du football mondial d’avoir versé en février 2011 la somme de 1,89 M€ à Michel Platini, alors président de l’UEFA. Sepp Blatter espère que l’affaire sera classée sans suite, à l’instar de la première, et repose ses espoirs sur le cas Nasser Al-Khelaïfi.

Inculpé en février pour « instigation à la gestion déloyale » dans le cadre de l’attribution des droits TV pour les Coupes du Monde 2026 et 2030, le président du PSG et directeur de beIN Media a vu le tribunal pénal fédéral renvoyer l’acte d’accusation au parquet, sous prétexte que les faits reprochés s’inscrivent dans un contexte privé et non professionnel. Un terrain sur lequel veut jouer Sepp Blatter pour espérer pareille issue. Il s’est expliqué à l’Équipe à ce sujet : « je vais voir avec mon avocat pour qu’on se base là-dessus. Payer un salaire arriéré est une affaire de droit civil, pas une faire pénale. Je vais utiliser ce biais. »