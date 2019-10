194 minutes. C’est le temps de jeu d’Adrien Rabiot (24 ans) depuis son arrivée, libre, cet été, à la Juventus. Le milieu de terrain est en difficulté depuis le début de la saison et n’a pas encore convaincu Maurizio Sarri de lui faire confiance. Mais cette période difficile n’inquiète pas Gianluigi Buffon, son coéquipier. En effet, le gardien italien a tenu à prendre la défense de l’international français (6 sélections).

« Il faut dire que depuis dix mois, Adrien n’a plus joué. Dix mois, c’est comme si on s’était fait deux fois les croisés, même s’il s’est entraîné (avec le PSG, ndlr). Il faut revenir sur le terrain, prendre ses repères, surtout pour quelqu’un avec ce grand physique, explique le légendaire portier bianconero à RMC Sport. Tu changes aussi de monde, tu viens à la Juve, un club avec des méthodes de travail différentes, tu changes de championnat... Je crois qu’Adrien apporte à la Juve des qualités techniques et physiques exceptionnelles. C’est normal, il faut une période d’adaptation pour tout le monde. Il ne sera pas le premier, ni le dernier. » L’ancien Parisien appréciera.

