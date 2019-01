Vainqueur de la Serie A mais également de la Coupe d’Italie la saison dernière, la Juventus doit donc affronter, en Supercoupe d’Italie ce mercredi, le finaliste qu’elle avait battu il y a plusieurs mois en finale de coupe, à savoir l’AC Milan. Après avoir remporté sa 13e Coupe d’Italie le 9 mai dernier grâce à un succès 4-0, la Vieille Dame a une nouvelle fois battu les Rossoneri le 11 novembre dernier en championnat (0-2 à San Siro). Les deux équipes se retrouvent donc deux mois plus tard au King Abdullah Stadium (Jeddah) pour cette Supercoupe d’Italie.

Pour cette rencontre, Massimiliano Allegri s’appuie sur un 4-3-3 avec Cristiano Ronaldo aligné en pointe, aux côtés de Dybala et Douglas Costa. L’international français Matuidi est titulaire dans l’entrejeu. À noter également la présence de Szczesny dans le but. Côté milanais, Gennaro Gattuso opte pour le même schéma tactique. Sur le front de l’attaque, Higuain n’est pas titulaire et c’est finalement Cutrone qui le remplace. Aucune surprise n’a ensuite été réservée. Dans l’entrejeu, le Français Bakayoko est présent.

Les compositions officielles

Juventus : Szczesny - Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Bentancur, Pjanic, Matuidi - Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa

AC Milan : Donnarumma - Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez - Kessie, Bakayoko, Paqueta - Castillejo, Cutrone, Calhanoglu