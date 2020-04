À 42 ans, Gianluigi Buffon ne compte pas raccrocher les crampons. Le gardien de la Juventus va même prolonger son histoire d’amour d’un an avec le club piémontais, alors que son contrat actuel prend fin le 30 juin.

Selon Tuttosport, la légende de la Juve s’est entendue avec le président, Andrea Agnelli, pour signer une prolongation de son contrat dès la fin de la crise sanitaire. Les adieux attendront et Gianluigi Buffon entamera bel et bien une 19e saison sous les couleurs de la Vieille Dame. L’homme aux 175 sélections avec l’Italie est arrivé au club en 2001 et qui ne l’a quitté que la saison dernière, pour un passage au Paris Saint-Germain.