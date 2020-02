Cristiano Ronaldo veut remporter sa sixième Ligue des Champions. Le Portugais et la Juventus doivent dans cet optique ramener un bon résultat de Lyon, où les Bianconeri joueront leur 8e de finale aller (26 février). Le défenseur central turinois, Leonardo Bonucci, le sait également. L’international italien (95 sélections) se méfie des Lyonnais. Il s’est confié à Sky Sport Italia.

« Les supporters de Lyon sont très chauds et encore plus dans leur nouveau stade. Nous allons trouver une atmosphère électrique parce que vous pouvez y respirer le football et surtout lors d’une nuit de Ligue des Champions. On attend un grand match car (Rudi) Garcia a réuni de nombreux jeunes techniques et très rapides. Il va donc falloir y faire très attention », s’est-il prononcé. Et l’OL rappelle un très bon souvenir à l’Italien. En quart de finale aller de la Ligue Europa 2013/2014, la Juventus s’était imposée 1-0 au stade de Gerland sur un but de .... Leonardo Bonucci.